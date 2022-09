‘Asielopvang Nederland ondermaats en in strijd met mensenrechten’

De asielopvang in Nederland is zo ondermaats dat die een inbreuk vormt op de mensenrechten. Dat zegt Europees mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic, die daarmee Nederland een flinke tik op de vingers geeft. Bovendien is de asielcrisis niet het gevolg van een plotse en onverwachte toeloop, maar van structurele tekortkomingen die zij en anderen, zowel in als buiten Nederland, al veel eerder signaleerden en waar de regering weinig tot niets aan heeft gedaan.

Het feit dat tot 700 mensen buiten moesten slapen en ook verder uiterst gebrekkige voorzieningen hadden, schaadt hun recht op gezondheid en blijft zelfs onder de meest minimale normen van de mensenrechtenconventie, aldus Mijatovic. Ze is bang dat de enorme overdruk op Ter Apel ook nog eens de rechten schaadt van nieuwkomers.

Lees ook Dood baby in Ter Apel was volgens OM geen misdrijf

De dood van een drie maanden oude baby illustreert dat zeker kwetsbare personen snel van een fatsoenlijke opvang moeten worden voorzien. Veel asielzoekers, zo merkt Mijatovic op, hebben noodgedwongen moeten verblijven in een noodopvang die enkel geschikt is voor een zeer kortstondig verblijf. Ze adviseert de regering de asielopvang grondig op de schop te nemen en wil op de hoogte blijven van de voortgang. Ook is ze bang dat noodopvang toch weer gaat worden gebruikt als ‘oplossing’ voor langdurige opvang. Ze roept politiek Den Haag dringend op om te zorgen dat alle asielzoekers zo snel mogelijk fatsoenlijk onderdak, voedsel, schoon water en sanitair tot hun beschikking hebben.

De mensenrechtenrechtencommissaris, die verbonden is aan de 46 landen tellende Raad van Europa in Straatsburg, schreef haar brief vorige week vrijdag al, maar stelde publicatie uit tot de regering had gereageerd. Intussen heeft ze grote zorgen over de opvang in de komende tijd, ondanks de pogingen van de regering om asielzoekers elders onder te brengen en zo de druk op Ter Apel te verminderen. Ze signaleert een onderscheid in de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen, en heeft grote twijfel over de vraag of Nederland zomaar de termijnen voor gezinshereniging kan oprekken.

Kabinet wil 730 miljoen uittrekken

Aanpassingen ‘moeten volledig in lijn zijn met internationale vluchtelingen- en mensenrechtenverdragen’, zo waarschuwt ze. In een lange brief terug praat staatssecretaris van asiel Eric van der Burg haar bij over de meest recente kabinetsbesluiten, die de druk op Ter Apel moeten verminderen, en noemt hij ook de 730 miljoen die het kabinet voor de opvang op middellange termijn wil uittrekken. Veel aandacht besteedt hij verder aan maatregelen waarmee het kabinet de asieldruk wil verminderen. Daarbij noemt hij de verlenging van de termijn voor gezinshereniging, maar zonder te zeggen met hoeveel maanden die wordt verlengd.

Quote Ik roep daarom Nederland op, in eigen land en in Europa, om pal te staan voor een eerlijk en aan mensenrech­ten voldoend asielsys­teem Dunja Mijatovic, Europees mensenrechtencommissaris

Mijatovic moet weinig hebben van die ‘Fort-Europa’-achtige aanpak, zo blijkt uit het slot van haar brief. ,,Zoals ik al herhaaldelijk heb opgemerkt richten veel lidstaten van de Raad van Europa zich in toenemende mate op beperking van de toevloed, afschrikking en opvang buiten Europa. Ook in hun communicatie naar de bevolking leggen zij daarop de nadruk, en niet op de noodzaak, ook voor Nederland, om te delen in de mondiale en Europese verantwoordelijkheid om mensen op te vangen die bescherming nodig hebben. Die keuze in de communicatie is een belangrijke factor in de ondermijning van de publieke bereidheid om dit soort activiteiten op de lange termijn te ondersteunen. Ik roep daarom Nederland op, in eigen land en in Europa, om pal te staan voor een eerlijk en aan mensenrechten voldoend asielsysteem en benaderingen die primair zijn gericht op afschrikking te verwerpen.”

Bekijk onze video’s over de problemen onder asielzoekers in Nederland: