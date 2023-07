Franse president wil dinsdag met ruim 220 burgemeesters in gesprek over rellen

Ook zondagavond was het op veel plaatsen in Frankrijk weer onrustig, ondanks een oproep van de grootmoeder van de doodgeschoten tiener zondagmiddag, die maande tot kalmte. Rond 02.15 uur in de nacht van zondag op maandag was het aantal arrestanten volgens BFMTV opgelopen tot 78. Dat is wel aanzienlijk lager dan in de avonden ervoor rond dezelfde tijd. Ook zijn de rellen minder hevig dan in de voorgaande nachten.