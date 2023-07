Man schiet bij Zuid-Duitse Augsburg meerdere mensen dood

Macabere ontdekking: menselijke armen en benen gevonden in drijvende koelkast op kanaal in België

Bij de Belgische politie kwam dinsdag een opmerkelijke melding binnen. Een getuige belde om te zetten dat er een koelkast op het Albertkanaal, in de provincie Luik, dreef. Die oproep mondde uit in een huiveringwekkende ontdekking. In de koelkast vond de politie vier menselijke ledematen: twee armen en twee benen.