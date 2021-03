Wie de macht van het leger in Myanmar aantast, wordt met grof geweld afgestraft

Elke Kuijper houdt zich al lange tijd bezig met het gesloten land in Zuidoost-Azië. Voordat ze bij Amnesty International aan de slag ging, trok ze zich het lot aan van de bewoners van het voormalige Birma. Haar gesprekken in vluchtelingenkampen langs de grens legde ze - samen met de Birmese monnik Ashin Kovida - vast in ’Burma Voices’. Dat Engelstalige boek werd illegaal het land binnengesmokkeld, wat er later toe leidde dat Kuijper zou worden tegengewerkt en bedreigd door de autoriteiten. Sommige mensen die ze destijds interviewde zag ze jaren later terug in de regering van de onlangs afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi die vandaag voor het eerst weer met de buitenwereld communiceert.