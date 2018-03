Brand bij Belgische kerncentrale Tihange

'Ik hou niet van mijn krulhaar', Belgische uitgever haalt omstreden tekst uit schooltoets

2:30 ,,Ik hou niet van mijn krulhaar. Misschien moet ik me een kale knikker scheren." Die boodschap staat te lezen in een toets op Belgische basisscholen. Op Facebook is ophef ontstaan over de test. De uitgeverij heeft daarop besloten om de oefening te schrappen uit het aanbod.