Brand in huis van Bill en Hillary Clinton

De nieuwste, gevaarlijke ge­zond­heids­hy­pe: ‘rauw’ water

3 januari In de Verenigde Staten is ‘rauw’ water de nieuwe trend onder gezondheidsfreaks, zo schrijft de New York Times. Onder andere in San Francisco zijn liefhebbers van puur, ongefilterd water bereid om zo’n 37 dollar (ruim 30 euro) neer te tellen voor een kruik van 3,78 liter. Maar gezondheidsexperts zijn niet enthousiast over de nieuwe hype en waarschuwen voor de gevaren.