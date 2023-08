Branden Hawaï: na de verwoesting komen de verwijten

De felle branden op Hawaï hebben tot nu zeker 111 levens geëist. De vrees is dat dit aantal nog fors gaat stijgen. Intussen is het hoofd van de rampenbestrijding op het eiland Maui opgestapt. Hij is niet het enige mikpunt van kritiek.

Rampenbestrijder Herman Andaya kwam onder vuur te liggen, omdat bewoners van Maui niet werden gewaarschuwd voor de naderende vlammen. En dat terwijl het eiland toch een geavanceerd systeem met sirenes heeft. Dat wordt net als in Nederland eens in de maand een minuut lang getest. Vorige week bleef het echter stil. Volgens Andaya was dat omdat hij bang was dat de bewoners rechtstreeks de vlammen in zouden vluchten. Deze uitleg wordt door velen niet geaccepteerd. Hij is nu opgestapt, officieel vanwege ‘gezondheidsredenen’.

Het was een ongekende rampweek voor de Amerikaanse staat. En het einde aan de ellende is nog lang niet in zicht. Er zijn inmiddels 111 sterfgevallen bevestigd. Tegelijkertijd worden er nog meer dan duizend mensen vermist. Gouverneur Josh Green voorspelt dat reddingswerkers de komende tijd ‘tien tot twintig lichamen per dag’ gaan vinden. Het zal erg moeilijk worden om de stoffelijke overschotten die nog gevonden worden te identificeren. Dat kan maanden, of zelfs jaren duren, vrezen experts.

Er komt steeds meer kritiek los op de manier waarop Hawaï zich heeft ingesteld op de gevolgen van klimaatverandering. Branden komen weliswaar vaker voor, maar in combinatie de steeds heftiger wordende orkanen en de toenemende droogte kunnen ze enorm veel schade aanrichten. Toch hield de gouverneur vorige maand nog strengere regels voor het brandveilig maken van huizen tegen. Volgens hem zouden die het wegwerken van de ernstige woningtekorten in de weg staan. Dit had de verwoesting van het historische stadje Lahaina met al zijn houten huizen overigens niet voorkomen. Voor de toekomst moeten die strengere regels er echter wel komen, zo klinkt het nu.

Een andere kwestie is het tekort aan water op de eilanden. Vanwege bezuinigingen is de afgelopen jaren een vijfde van het totaalaantal stuwdammen afgebroken. Hierdoor is de wateropslag beduidend teruggelopen, met als gevolg dat de toch al droge grond door gebrekkige bevloeiing nóg droger werd. Het grootste probleem is het gras. De afgelopen twee eeuwen is er veel land ontbost voor de bouw van plantages. Toen die verdwenen, werd de grond herplant met grassen die oorspronkelijk niet op Hawaï voorkomen. Deze branden echter veel makkelijker dan inheemse soorten. Aangewakkerd door de harde orkaanwind kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Deskundigen pleiten nu voor een ander soort beplanting.

Ook elektriciteitsmaatschappij Hawaian Electric (HE) krijgt ervan langs. Die verzuimde de stroom van bepaalde leidingen af te halen, omdat vonken daarvan brand zouden kunnen veroorzaken (wat waarschijnlijk ook gebeurde). Het bedrijf voerde aan dat ze niet wilde dat mensen zonder stroom zouden komen te zitten. Het dreigt nu voor de rechter gedaagd te worden. Nu klinkt de roep dat mensen meer gebruik moeten gaan maken van zonne-energie en generatoren, zodat de elektriciteitsmaatschappij in de toekomst eerder de stroom van het net kan halen.

Verder klinken er pleidooien om meer brandgreppels te graven, zodat branden zich niet meer zo snel kunnen verspreiden. Ook moeten brandweerlieden betere training en uitrusting krijgen.

