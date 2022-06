Brandstofchaos bereikt nieuw kookpunt: tankstations net over grens in Duitsland zitten urenlang zonder benzine

De run op goedkope Duitse benzine heeft een nieuw toppunt bereikt. Maandag zijn in ieder geval twee tankstations vlak over de grens bij Nijmegen zonder benzine komen te zitten. Uitverkocht tot op de laatste druppel.

Het gaat om tankstations van hetzelfde concern (Argos) in Wyler en Kranenburg. De eerste pomp verkoopt nog wél diesel en super+, het station in Kranenburg heeft de brandstofuitgifte volledig gestaakt. Het terrein is met rood-witte linten afgezet. ,,We zijn helemaal door onze gewone benzine heen. De E5 en E10 zijn allebei op”, vertelt Laura Wellen van de pomp in Wyler.

Om de stroom goedkope brandstofzoekers in goede banen te leiden, staat ze zelf het verkeer te regelen. ,,We hebben ook briefjes opgehangen. De meeste klanten reageren heel rustig. Ze tanken gewoon Superplus (98, DR.), dat is nog steeds voordeliger dan de benzine in Nederland.”

Volledig scherm De vestiging in Kranenburg heeft het tankstation afgezet met lint. De brandstof is compleet uitverkocht. © DG

Uniek

Dat alle ‘gewone’ benzine (Euro 95) tegelijkertijd op is, blijkt uniek voor het tankstation in Wyler. Volgens de uitbater is de oorzaak tweeledig. ,,Het ligt aan de enorme toeloop van klanten uit Nederland, maar ook aan een leveringsprobleem met Pinksteren.” Ze vervolgt: ,,Gisteren hebben we niets gekregen. Pas vandaag om 14.00 uur kon onze tankwagen laden in Duisburg. Voor-ie goed en wel hier is, zitten we aan het eind van de middag.”

De pompsluiting van de Argos in Kranenburg zou dezelfde oorzaak hebben. Maar medewerkers daar willen de pers niet te woord staan. Klanten krijgen te horen dat de benzine ‘op dit moment’ op is. Honderd meter verderop bij de Aral in Kranenburg ‘gibt es alle Spritz’. Daar wel. En dat is te merken aan het verkeer. De hoofdweg in Kranenburg - tussen Aral en Argos - slibt maandagmiddag helemaal dicht met tanktoeristen.

Sinds een fikse accijnsverlaging afgelopen week - met 35 cent per liter benzine en 17 cent voor diesel - is brandstof in Duitsland nog voordeliger geworden, vergeleken met Nederland. Afgelopen week ontstonden in diverse Duitse grensplaatsen al tankfiles.

Volledig scherm Verkeersopstoppingen bij het tankstation Aral. Hier is nog wél brandstof te krijgen, en dat is te merken. © DG

Hikken tegen record aan

In Nederland hikken we tegen een nieuw bezineprijsrecord aan door de oplopende olieprijzen. ,,De hoogste geregistreerde prijs was 2,502 euro. Dit was op 10 maart 2022. We zitten nu op 2,499 euro", laat marktdeskundige Paul van Selms van United Consumers weten.



Het verbaast hem niet. De oorlog in Oekraïne wordt heviger en dat is niet goed voor de oliehandel. Hij wijt de snelle stijging van de brandstofprijzen van de laatste dagen aan de Europese boycot van Russische olie. Daardoor werd olie een stuk duurder. Inmiddels zijn de olieprijzen weer wat gezakt na berichten dat Saudi-Arabië meer olie wil oppompen, mocht Rusland door de sancties minder gaan produceren.

Goedkope pompen

Volledig scherm Door de hoge energieprijzen staat de koopkracht van veel burgers zwaar onder druk. © ANP Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso, die United Consumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg. Bij diverse goedkope pompen zou het nog mogelijk moeten zijn om rond de 25 cent per liter voordeliger te tanken.



Het kabinet heeft op 1 april de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar verlaagd. Daarmee wil de overheid mensen wat tegemoet komen, aangezien de energie- en brandstofprijzen hard zijn opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne. Het gaat om een verlaging van 0,173 euro voor een liter benzine, 0,111 euro voor diesel en 0,041 euro per liter lpg. Deze bedragen zijn overigens exclusief btw. In praktijk betekende de accijnsverlaging dat benzine per liter 20 cent goedkoper werd en diesel circa 13 cent per liter.



Al is de prijs voor een liter benzine nu bijna net zo hoog als voor de accijnsverlaging. Het ‘voordeel’ van de verlaagde btw is daarmee weer tenietgedaan.

Inflatiecrisis

Ook in het Verenigd Koninkrijk is de benzineprijs gestegen naar een nieuw recordniveau. De gemiddelde prijs van een liter benzine bedraagt nu circa 178 pence, omgerekend 2,08 euro. Om een gemiddelde gezinsauto te vullen met benzine ben je nu 98 pond kwijt, aldus de Britse automobilistenclub RAC. Dat is omgerekend 115 euro. Daarmee is benzine in het Verenigd Koninkrijk nog wel goedkoper dan in Nederland.

De gemiddelde prijs van een liter diesel in het Verenigd Koninkrijk bedraagt nu 185 pence, omgerekend 2,16 euro. RAC denkt dat de brandstofprijzen verder zullen stijgen. Een liter benzine kan door het niveau van 180 pence gaan en diesel richting 190 pence, aldus RAC.

De hoge brandstofprijzen verergeren de inflatiecrisis voor Britse huishoudens, die ook al kampen met sterk stijgende energiekosten voor huizen en duurdere levensmiddelen.