Brandweermannen gewond bij grote brand in gebouwen Los Angeles

De brand vond plaats in de wijk Little Tokyo in het centrum van Los Angeles. De vlammen en de rook die vrijkwamen waren op kilometers afstand te zien, melden lokale media. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Maar via Twitter zegt de brandweer van LA dat zeker elf brandweermannen gewond zijn geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, is onbekend.