Branson overleeft Irma in wijnkelder op privé-eiland

De selfmade miljardair deelt per satelliettelefoon zijn ervaringen. ‘Het hele team dat gedurende de orkaan op Necker en Moskito (het zustereiland dat Branson tien jaar geleden aankocht voor tien miljoen pond, redactie) verbleef is veilig. We schuilden voor de krachtigste orkaan ooit in een betonnen kelder op Necker en gelukkig, gelukkig, hield die het. Onze gedachten zijn nu bij iedereen die door de ramp is getroffen in de Britse Maagden Eilanden, het Caribische gebied en elders.'