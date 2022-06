Braziliaanse politie vindt rugzak van vermiste Britse journalist

De politie vond ook schoenen en een broek van Bruno Pereira, de expert op het gebied van inheemse culturen die met Philips op expeditie was in de Javari-vallei, langs de grens met Peru. Ooggetuigen hadden het tweetal op zondag 6 juni via de Itacoai-rivier zien reizen.

Volgens lokale media werden de spullen gevonden nabij het huis van een man die gearresteerd is in de zaak. Getuigen zagen hem Philips en Pereira stroomopwaarts achtervolgen. De politie heeft inmiddels een gebied van zo’n 25 vierkante kilometer doorzocht maar de mannen nog niet gevonden. Er is weinig hoop dat ze nog levend worden aangetroffen.

Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. Philips schreef voor de Britse krant The Guardian. Ze waren op pad in de Javari-vallei om interviews te doen voor een boek over milieubehoud. In het gebied vinden steeds meer illegale activiteiten plaats, zoals visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel.

Politieagenten die betrokken zijn bij het onderzoek vertelden aan persagentschap Reuters dat ze vooral stropers en illegale vissers in de regio in het vizier hebben. Zij lagen vaak met Pereira in de clinch, omdat hij inheemse patrouilles organiseerde in het lokale reservaat.

Volledig scherm De Itaquai-rivier meandert door de Javari-vallei in het noordwesten van Brazilië. © AP

Volledig scherm Een affiche van de vermiste van Dom Phillips en Bruno Pereira. © AFP