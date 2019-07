Braziliaanse tandarts schiet met bende illegale plezierjagers duizend jaguars af

In de drie maanden dat de jagersbende in de gaten werd gehouden, door hun telefoons te hacken en foto's en video's te downloaden, ontdekte de federale politie dat ze verantwoordelijk waren voor de dood van duizenden dieren in de noordwestelijke regio Acre. Vaak ging het daarbij om beschermde soorten, waaronder jaguars, capibara's, halsbandpekari's en roodspiesherten, melden diverse Braziliaanse nieuwssites.



Van het langst meedraaiende lid van de bende, een tandarts luisterend naar de naam Temistocles Barbosa Freire, wordt aangenomen dat hij sinds 1987 zeker duizend jaguars heeft geschoten. De bende zou daarbij het geluid van een typisch Braziliaanse trommel (de cuica) hebben gebruikt om de dieren te lokken. De jacht op de grootste en sterkste katachtige van Zuid-Amerika is echter ten strengste verboden.



Ook in de omringende landen, waaronder Argentinië, Colombia, Honduras, Frans-Guyana, Nicaragua, Panama, Paraguay, Venezuela en Suriname is het dier beschermd. Het zevental wordt nu aangeklaagd voor de illegale jachtpartijen en het zonder vergunning gebruiken van vuurwapens. Afhankelijk van hun aandeel in de jacht wacht de opgepakte mannen een celstraf of boete.