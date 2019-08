Brazilië weigert noodhulp G7: ‘Macron kan nog geen brand in een kerk voorkomen’

Tijdens de G7-top in Biarritz boden de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada het zwaar getroffen Brazilië 20 miljoen euro aan hulpgeld aan. ,,We bedanken (de G7), maar die middelen kunnen beter worden besteed aan de herbebossing van Europa’’, zo verklaarde kabinetschef Onyx Lorenzoni namens de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.



Lorenzoni wees eerder de hulp van de hand, door via Twitter uit te vallen tegen de Franse president Macron. ,,Wij accepteren niet dat president Macron Amazonië aanvalt of de G7 gebruikt om de Amazone te redden alsof het een kolonie was.’’ Lorenzoni kreeg bijval van Bolsonaro, die - verwijzend naar de brand in de Notre Dame in Parijs - Macron toebeet ‘nog geen brand in een kerk die op de werelderflijst staat te kunnen voorkomen’.

Zware druk Macron

De Franse president was de voorbije dagen zwaar in botsing geraakt met zijn Braziliaanse collega Bolsonaro. Bolsonaro is er niet van gediend dat zijn Franse collega Macron de bosbranden in het Amazonewoud tot prioriteit van de G7-top had gemaakt en zware druk had uitgeoefend op Brazilië om meer te doen om het Amazonegebied te beschermen.



,,Het Braziliaanse volk en de Braziliaanse regering beslissen hoe de middelen ingezet worden”, zei milieuminister Ricardo Salles eerder gisteren in São Paulo. ,,In ieder geval is alle hulp welkom.” Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde ook een sneer uit aan Frankrijk. ,,Frankrijk moet zich eerst eens houden aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs, voordat het overbodige initiatieven lanceert.’’



Weigering verrassend

Toch komt de Braziliaanse weigering als een verrassing. Minister Salles van Milieu had eerder laten weten dat de hulp zeer welkom zou zijn. Nu Bolsonaro de internationale hulp weigert, is de grote vraag of de Brazilianen genoeg geld hebben om het vuur te bestrijden. De regering wijst erop dat branden normaal zijn in de droge tijd en ontkennen dat er sprake is van een abnormale situatie.



Bolsonaro heeft het leger ingezet om de branden te bestrijden. Honderden nieuwe branden zijn ondertussen opgelaaid in het Amazonegebied, bleek gisteren uit data. Het Braziliaans leger hielp met twee Hercules-vliegtuigen met de bestrijding van het vuur. De minister van Defensie maakte bekend dat de situatie ‘niet gemakkelijk, maar onder controle’ is.