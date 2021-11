Brian Laundrie, verloofde van Gabby Petito, kwam om het leven door zelfmoord

Dat meldt de familie van Laundrie via een woordvoerder aan CNN . Zijn ouders kregen vandaag de uitslag van het onderzoek. In het hoofd van de jonge Amerikaan was een schotwond ontdekt, daaruit kon worden opgemaakt dat Laundrie zichzelf om het leven had gebracht.

Laundrie, die verloofd was met de 22-jarige Gabby Petito, verdween niet lang nadat Petito in augustus onder mysterieuze omstandigheden spoorloos was verdwenen tijdens een roadtrip waarvan het stel verslag deed op sociale media. Ze werd als vermist opgegeven toen Laundrie in zijn eentje op 1 september terugkwam. Door de zoektocht naar Petito, werd ze binnen korte tijd wereldnieuws.

Van de radar

Menselijke resten

Het lichaam van Petito werd zondag 19 september gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. Ze bleek te zijn gewurgd. Pas in oktober werden in een groot natuurpark de menselijke resten van Laundrie gevonden. Het was eerst niet zeker of dit wel de resten van Laundrie waren, maar in Amerikaanse media werd daar wel al meteen voorzichtig van uitgegaan omdat de resten die waren aangetroffen in de buurt lagen van een rugzak, een notitieboekje en andere persoonlijke spullen van de jonge Amerikaan.



De vondst werd gedaan in het Carlton Reserve, in de buurt van de plaats Sarasota. De FBI was daar op aanwijzing van de ouders van Laundrie gaan zoeken, in de buurt van de Myakkahatchee Creek.



Tot voor kort was niet duidelijk hoe Laundrie om het leven was gekomen.