Brilpinguïn met slopende pootaandoening kan weer waggelen dankzij therapeutische schoenen

Lucas (4), een Zuid-Afrikaanse brilpinguïn, kreeg orthopedische schoenen van neopreen en rubber. Het op maat gemaakte schoeisel moet de weefselschade op zijn poten beschermen en het risico op het ontstaan van nieuwe ‘zweren’ tijdens het staan en lopen tot een minimum beperken.

De mannetjespinguïn heeft een chronische aandoening die bekend staat als bumblefoot, een verzamelnaam voor een reeks voetaandoeningen bij vogels, variërend van milde roodheid tot diepe abcessen. Zonder behandeling kan de aandoening leiden tot een levensbedreigende ontsteking of andere reactie op een al bestaande infectie.

‘Ik ken Lucas al heel lang en dat ik hem heb kunnen helpen een ​​normaal leven te leiden, tovert een glimlach op mijn gezicht’, zegt dierenarts Beth Bicknese van de San Diego Zoo op de website van de dierentuin. ‘De orthopedische schoenen zijn van binnen gewatteerd ter voorkoming van drukpunten en worden met klittenband op hun plaats gehouden. Ze zullen Lucas helpen om weer volledig deel te nemen aan het leven in onze pinguïnkolonie. Hij kan er rotsen mee beklimmen, zwemmen, zich nestelen en er een geschikte partner mee vinden’.

De medische lijdensweg van Lucas begon ruim drie jaar geleden na een infectie van zijn ruggengraat. Daardoor verzwakten de spieren in zijn poten en kon hij niet goed meer rechtop staan. Het jonge mannetje was gedwongen te steunen op delen van zijn enkels die normaliter de grond niet zouden raken. Het zorgteam gaf hem pijnstilling, fysiotherapie en acupunctuurbehandelingen in een poging zijn ruggengraat te verbeteren maar dat mocht niet baten. Toen er zweren ontstonden op zijn poten en enkels nam het team contact op met Thera-Paw, een bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van therapeutisch schoeisel voor dieren.

De dierenschoenenspecialist voelde zich vereerd door het verzoek van de dierentuin. ,,In de loop der jaren hebben we al aardig wat uitdagingen gehad maar elk geval is speciaal en gedenkwaardig’’, zegt oprichter en directeur Ilaria Borghese. ,,Iets wat je nooit vergeet, is het leven van een dier drastisch te zien verbeteren na het gebruik van onze hulpmiddelen. Het inspireert ons elke dag weer.”

In de dierentuin van San Diego zijn ze dolenthousiast over de pinguïnschoenen. ,,We zijn aangenaam verrast door de onmiddellijke verandering bij Lucas”, zegt zorgspecialist Debbie Denton. ,,Als we hem nu zien bewegen, hopen we dat hij in de toekomst weer volledig in orde zal zijn en een volwaardig pinguïnleven kan leiden.”

Bedreigde diersoort

Afrikaanse pinguïns, zwartvoetpinguïns of brilpinguïns genaamd, staan ​​op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN, ‘s werelds grootste unie voor natuurbescherming. Ooit een van de meest voorkomende zeevogels van zuidelijk Afrika met naar schatting 1 miljoen broedparen, telt de pinguïnsoort vandaag de dag nog slechts zo’n 18.000 broedparen. Alleen al in de afgelopen twee jaar daalde de populatie met ruim 23 procent, aldus de dierentuin.



