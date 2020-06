Brit met gebroken been na bijna een week gered uit diepe waterput op Bali

Een 29-jarige Britse toerist die op Bali in een waterput viel op zijn vlucht voor een agressieve hond en daarbij zijn been brak, is na zes dagen bevrijd uit zijn benarde situatie. Een zoek- en reddingsteam vond hem nadat een bewoner uit een nabijgelegen gehucht zijn hulpkreten had gehoord en alarm sloeg. De twintiger overleefde op het beetje water dat zich nog in het vier meter diepe reservoir bevond.

,,Hij zag er uitgemergeld en gewond uit’’, verklaarde politiefunctionaris Yusak Agustinus Sooai tegenover de Britse krant Daily Mail. Een zoek- en reddingsteam wist Jacob Matthew Roberts uit Wales gisteren te bereiken. Teamleden gekleed in witte beschermende pakken en voorzien van gasmaskers, daalden via ladders af in de betonnen waterput bij het dorp Pecatu. Eenmaal beneden brachten ze een brace aan om het gebroken rechterbeen van de Brit, legden hem op een brancard en bevestigden daar touwen aan. Collega’s aan de rand van de put hesen de onfortuinlijke buitenlander daarna naar boven en vervoerden hem naar het ziekenhuis.

Hulpgeroep

De redding van de Brit was te danken aan een boer uit Pecatu die hulpgeroep hoorde toen hij zijn koeien wilde voeren, vertelde reddingsteam-chef Gede Darmada tegenover persbureau AFP. Roberts viel naar eigen zeggen in de put toen hij vluchtte voor een agressieve hond in een gehucht in de buurt, die hem daarna bleef achtervolgen. Tijdens die achtervolging struikelde de Brit en viel in de waterput. Daarbij brak de twintiger zijn been waardoor hij geen kant meer op kon.