Brit vangt een van de grootste ‘goudvissen’ ter wereld in Frans meer: ‘Was geweldig maar ook puur geluk’

Turkije: ‘184 Koerdische militanten gedood als vergelding aanslag Istanboel’

Turkije heeft de afgelopen dagen 184 Koerdische militanten ‘geneutraliseerd’ door middel van het uitvoeren van gerichte aanvallen op posities van Koerdische milities in het noorden van Syrië en Irak. Dat heeft de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar maandag gezegd. De minister noemde de aanvallen, die werden uitgevoerd via de lucht en via land, een ,,offensief ter bestrijding van terrorisme”.

