British Airways in rouw: bevriende stewards overlijden vlak voor jaarwisseling bij zware crash

Dominic Fell (23), Joe Finnis (25) en Rachel Clark (20) stonden op het punt om samen nieuwjaar te vieren. De drie bevriende collega’s zaten in een Toyota Yaris toen ze op een kruispunt in aanraking kwamen met een Mercedes-vrachtwagen.



Volgens ooggetuigen ging het om een vernietigende knal die de complete kruising veranderde in ‘een oorlogsgebied met brokstukken over de hele weg’. ,,We hoorden twee vrouwen vreselijk hard gillen. De auto klapte met zeker tachtig kilometer per uur op de vrachtwagen. Ze hadden geen schijn van kans.” Een 25-jarige die in dezelfde auto zat, werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Grote verslagenheid

Bij British Airways heerst sinds het drama grote verslagenheid. Rouwende collega’s zijn een inzamelingsactie begonnen en hebben al ruim een halve ton opgehaald voor de nabestaanden van de slachtoffers. ,,We zijn diep bedroefd door het overlijden van onze collega’s die bij een verkeersongeval betrokken zijn geraakt. Onze gedachten gaan uit naar hun familie en vrienden, die we op dit moment ondersteunen”, laat de maatschappij in een verklaring weten.

Ondertussen wordt over de slachtoffers, die aan het begin van hun loopbaan stonden, steeds meer bekend. Volgens Britse media was de 20-jarige Rachel Clark pas net begonnen aan wat zij noemde ‘haar droombaan’. Ze rondde in november haar opleiding tot stewardess af en had naar eigen zeggen veel zin in haar ‘nieuwe avontuur’. Tragisch genoeg had de jonge vrouw slechts een maand voor haar dood foto’s van zichzelf gedeeld in haar nieuwe outfit: ,,Wat een gekke zes weken waren dit”, schreef ze op Facebook. ,,Ik wil graag iedereen bedanken die me onderweg heeft gesteund in het draaglijk maken van deze weken.”

Geschokte reacties

Marnee Burgess, een goede vriendin van Clark, plaatste op Facebook een emotioneel eerbetoon. ,,Ik kan niet geloven dat je weg bent en zal die mooie glimlach nooit vergeten die telkens weer elke kamer verlichtte. De drie jaar dat ik je ken voelde voor mij als een heel leven. Bedankt dat je me in je familie hebt verwelkomd en dat je mij hebt behandeld alsof ik er altijd bij ben geweest. Ik zal nooit vergeten hoeveel je mijn jongens hebt gekoesterd.”

Een andere vriend, Hanushe Lala, voegde daaraan toe: ,,Ik heb hier geen woorden voor. Je was een aardige, mooie en intelligente vrouw die de dag van iedereen weer een stukje mooier maakte. Je zult altijd een speciale plaats in mijn hart hebben, voor altijd.”



Over de 25-jarige Joe Finnis komen vrienden eveneens superlatieven tekort. ,,Joe was mijn coach, hij zorgde er altijd voor dat we er klaar voor waren. Ik hoop dat hij nu op een betere plek is.” Een andere vriendin, Laura Stewart, vult aan: ,,Joe en Dom waren echt speciale mannen. Ik hoop dat hun families enige troost hebben in de wetenschap dat ze zo geliefd waren bij iedereen met wie ze hebben gevlogen!”



Bailey Faulkner, medewerker bij British Airways, is het daar mee eens. ,,Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor de eindeloze reizen die we over de hele wereld gemaakt hebben. Ze zaten elke keer vol met plezier, niet te vergeten de dagen dat we in de kroeg zaten. Jullie zijn nu ver weg, maar jullie zullen nooit vergeten worden!”

Onderzoek

De politie van Surrey doet onderzoek naar de verwoestende crash, waarbij de vrachtwagen uiteindelijk in de rivier terechtkwam. De chauffeur van de truck bleef wonder boven wonder ongedeerd. Hoe het met de bestuurster van de Toyota gaat, is niet duidelijk. Ook zij is stewardess bij British Airways. Van haar auto bleef nagenoeg niets over.