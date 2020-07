Brits gezin beleeft bizar vakantiebegin in Frankrijk: twee verstekelingen in bagagebox

Drie jongens van 11 en 12 jaar verwoesten Duitse school: 150.000 euro schade

12:24 Verwoeste wc’s, vernielde ruiten en gesloopte tafels. Drie jongens van 11 en 12 jaar hebben in acht klaslokalen een school in het Duitse Bissendorf flink huisgehouden. De tieners hebben voor zeker 150.000 euro schade veroorzaakt. Jeugdzorg buigt zich nu over de jeugdige vandalen.