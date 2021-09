Brits ministerie lekt per ongeluk mailadressen Afghaanse tolken: ‘Dit kan mensen het leven kosten’

Het ministerie stuurde de mail naar Afghanen die voor de Britse strijdkrachten hebben gewerkt en zich nog in Afghanistan of andere landen bevinden. Mailadressen en profielfoto’s van ontvangers waren te zien door iedereen die het bericht kreeg.

Een ontvanger reageerde tegenover de BBC geschrokken op de blunder. ,,Deze fout kan tolken het leven kosten. Vooral als ze nog in Afghanistan zijn.” Sommige tolken zouden ook niet direct hebben beseft dat er iets mis was. ,,Zij mailden iedereen terug met uitleg over de situatie waarin ze verkeren. Dat is erg gevaarlijk.”