Brits parlement schaart zich achter omstreden brexit-plannen Johnson

De wet zal nog vier dagen lang worden behandeld tot op detailniveau, waardoor zowel de inhoud als de geest van het voorstel nog kunnen veranderen. Johnsons partijgenoten die niets in het ontwerp zien, kunnen in een latere fase in het wetgevingsproces nog roet in het eten van de premier gooien.

Noord-Ierland

Premier Johnson staat vierkant achter het omstreden wetsvoorstel. Hij riep parlementariërs in het Lagerhuis maandag op zich achter de wet te scharen. De Internal Market Bill (Interne Markt Wet) is volgens Johnson weliswaar in strijd met het internationaal recht, maar bedoeld om de handel tussen verschillende delen van het koninkrijk in goede banen te leiden als EU-wetgeving straks niet meer van kracht is.