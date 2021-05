Britse dierentuin schiet bruine beren dood na ontsnapping via omgevallen boom

In dat aangrenzende deel verblijft een zwijn, dat vervolgens door de berinnen werd aangevallen. ,,Het was een ongelooflijk aangrijpende en moeilijke dag”, aldus de hoofdverzorger van de Whipsnade Zoo in het plaatsje Dunstable. ,,Aangezien bruine beren sterke en gevaarlijke roofdieren zijn, was de veiligheid onze eerste prioriteit”, legde de hoofdverzorger uit.



De verzorgers besloten samen dat het afschieten van de beren - Sneeuwwitje en Doornroosje geheten - de enige optie was. ,,Als er een acute bedreiging is voor mensenlevens, wordt de beslissing voor je genomen”, aldus de hoofdverzorger. Het was het geen optie om een verdovingsgeweer te gebruiken, omdat kalmeringsmiddelen 20 minuten nodig hebben om in te werken.