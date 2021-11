Britse drugsbende opgerold die halve ton cocaïne opsloeg in huurpand via Airbnb

De drugsafdeling van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft afgelopen week een Britse drugsbende opgerold. De bendeleden voerden cocaïne in via de haven van Antwerpen en huurden panden via Booking.com of Airbnb als uitvalsbasis en opslagplaats. In een gehuurde kamer in Kalmthout troffen ze 580 kilo coke aan, in Sint-Niklaas ging het om 98 pakketjes in reiskoffers.