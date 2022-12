Britse elektricien opnieuw veroordeeld voor seksueel misbruik overleden vrouwen

Een Britse oud-ziekenhuismedewerker is tot vier jaar cel veroordeeld voor het seksueel misbruik van 23 overleden vrouwen, melden Britse media. Hij zit al levenslang in de gevangenis voor de moord op twee vrouwen en misbruik van 78 dode vrouwen en meisjes.

De 68-jarige David Fuller maakte zich in een periode van dertien jaar schuldig aan het misbruik, totdat hij in 2020 werd opgepakt voor twee moorden in de jaren 80. De politie kwam de voormalige elektricien na dna-onderzoek op het spoor. Hoewel Fuller een onbekende was voor de Britse politie kwam het aangetroffen dna voor een deel overeen met een van zijn familieleden die op een lijst stond van duizend mensen die een familieband zouden kunnen hebben met de moordenaar.

Bij het onderzoek in Fullers woning werden beelden van het seksueel misbruik gevonden. Het misbruik vond plaats in de mortuaria van ziekenhuizen in Kent en Sussex. De man ging deze ruimtes in nadat ander personeel was vertrokken en filmde zijn misdaden. Hij had miljoenen beelden.

‘Beest’

Fuller heeft het misbruik erkend, evenals de moord op twee vrouwelijke patiënten in 1987 in Tunbridge Wells in het zuiden van Engeland. Nabestaanden van de slachtoffers vergeleken Fuller met een beest, schreef de BBC eerder. Ze noemden zijn daden verachtelijk, ziek en verknipt. ,,Er is zoveel leed in deze gemeenschap vanwege wat u hebt gedaan”, zei rechter Bobbie Cheema-Grubb tijdens de eerdere uitspraak. ,,Uw daden gaan in tegen alles wat juist en humaan is. Ze zijn onbevattelijk.”

Fuller werkte sinds 1989 in twee ziekenhuizen in de regio Kent als elektricien. Met zijn dienstpasje verschafte hij zich er toegang tot de mortuaria waar de lichamen werden bewaard. Hij misbruikte tussen 2008 en 2020 in totaal 102 overleden meisjes en vrouwen ouder dan 85 jaar. Het jongste slachtoffer was 9, het oudste 100 jaar.

‘Catastrofale pijn’

De moeder van zijn jongste slachtoffer confronteerde Fuller voor de rechtbank met de ‘catastrofale pijn’ die hij had veroorzaakt. ,,Je hebt mijn kind verkracht. Voor mij is dit verkrachting op de meest onvoorstelbare manier. Ze kon geen nee zeggen tegen de vieze man, die haar lichaam misbruikte. Ik krijg er kippenvel van en het breekt echt mijn hart.”

Volgens lokale media gaat het om een ongekende zaak in de geschiedenis van de Britse rechtspraak. Openbaar aanklager Libby Clarck is ervan overtuigd dat de man nog steeds dezelfde daden zou verrichten als hij niet gearresteerd was.