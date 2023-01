Britse krant: Brandweerlui ongeneeslijk ziek na dodelijke brand in Londense Grenfell Tower

Bij de brand, die 72 mensen het leven kostte en waarbij zo'n 77 mensen gewond raakten, kwamen veel brandweerlieden meer dan tien uur vast te zitten in de rokerige toren. De gediagnosticeerde brandweerlieden, sommigen pas in de veertig, lijden aan zeldzame vormen van kanker die verband houden met de blootstelling aan bij de brand vrijgekomen giftige gassen.

De dodelijke brand in 2017 in de 23 verdiepingen hoge woontoren werd deels veroorzaakt doordat brandbaar materiaal was gebruikt in de bedekking van het pand. Bij andere Britse gebouwen die lijken op de Grenfell Tower moest dergelijke bedekking worden weggehaald na de brand. Die renovatie kostte naar schatting miljarden ponden. Ook in Nederland werden vele flatgebouwen gecontroleerd.