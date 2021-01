Britse lockdown: vaccineren tegen angst en opstandigheid

Klimin­struc­teur hoeft niet cel in voor dodelijke val Sieb (14): ‘Ik keek hem nog in de ogen’

7 januari De Nederlandse kliminstructeur die in 2015 de 14-jarige Sieb uit Noordwijk beveiligde die een dodelijke val maakte tijdens een klimstage met school in de Ardennen, is in België veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden. Dit wegens dood door schuld als gevolg van onvoorzichtigheid, meldt Het Laatste Nieuws. Tijdens de behandeling van de zaak getuigde de instructeur hoe de bewuste dag zijn leven voor altijd veranderde. Ook voor de ouders van Sieb stortte hun wereld in.