Britse minister van Defensie neemt ontslag na 'hand op knie' journaliste

Ook Dustin Hoffman beschuldigd van seksueel misbruik

18:04 Na Harvey Weinstein en ook telkens meer beschuldigingen aan het adres van Kevin Spacey, is het nu acteur Dustin Hoffman die wordt beticht van seksuele intimidatie. Anna Graham Hunter schrijft in een column in The Hollywood Reporter dat de tweevoudig Oscarwinnaar (Rain Man, Kramer vs. Kramer) ‘zijn handen niet kon thuishouden’ op en rond de set van de film Death of a Salesman.