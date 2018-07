Britse moeder na zuuraanval op zoontje (3): Wat hebben ze gedaan?

Het incident was zaterdag in een discountwinkel. Volgens de politie werd de substantie naar de peuter gegooid of gespoten toen zijn ouders met hem aan het winkelen waren. Zijn moeder schrok hevig, aldus omstanders. Er was wat geschreeuw, maar daarna werd het weer stil, zegt iemand die ook in de winkel was tegen Daily Mail. ,,Maar toen rende de moeder opeens naar buiten. Ze schreeuwde: 'Mijn kindje, mijn kindje, wat hebben ze met mijn kind gedaan?"



,,De moeder was erg overstuur en in tranen. Mensen van de winkel zeiden haar dat ze een ambulance hadden gebeld en dat hulpverleners goed haar kind zouden kijken."