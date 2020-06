Britse onderzoekers claimen grote doorbraak in behandeling van coronapatiënten

Amerikaan­se politiebon­den woest: agenten ziek door milkshakes 'met bleekmid­del’

12:57 In New York zijn gisteravond drie politieagenten onwel geworden na het drinken van milkshakes waar mogelijk bleekmiddel in zat. De politiebonden reageren woest en weten haast zeker dat er opzet in het spel is. De politie in New York, de NYPD, gaat daar na een eerste onderzoek niet vanuit.