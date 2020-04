Britse onderzoekers waarschuwen: Effect scholensluiting op verspreiding corona beperkt

Naar schatting zijn er wereldwijd meer dan honderd landen waar de scholen op slot zijn gegaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Honderden miljoenen kinderen kunnen niet naar school. Maar het effect is marginaal, stellen de onderzoekers in een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Child and Adolescent Health. Ze analyseerden zestien studies, onder meer naar uitbraken van Sars in 2003 en Mers in 2012.

In Nederland zijn de scholen nu voor de vijfde week op rij dicht. Vooralsnog geldt de sluiting tot en met de meivakantie. Volgende week beslist de regering of er daarna een verlenging komt. Dat besluit is grotendeels afhankelijk van een RIVM-onderzoek onder honderd gezinnen naar de mate van besmetting onder jongeren. Kinderen en jongeren lijken minder vatbaar voor het coronavirus en zouden het ook in mindere mate overdragen.

Impact

De Britse onderzoekers stellen dat een scholensluiting vooral succesvol is als er virussen rondwaren waarbij kinderen juist een belangrijke verspreider zijn. Uit de literatuurstudie blijkt dat zo’n sluiting een stuk minder effectief was om de verspreiding van Sars en Mers, beiden ook coronavirussen, tegen te gaan. In Hongkong, Taiwan en Peking gingen eerder scholen dicht tijdens virusuitbraken. Dat komt mede doordat er sociale contacten tussen gezinnen blijven, ook buiten school om, bijvoorbeeld om elkaars kinderen op te vangen.

Tegelijkertijd is de impact van een sluiting groot, waarschuwen de onderzoekers, want ouders komen in de problemen met hun werk. Ook mensen die nu hard nodig zijn, bijvoorbeeld voor de zorg, blijven eerder thuis om voor hun eigen kinderen te zorgen.