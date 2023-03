Britse ouders die dochter (16) lieten sterven aan de gevolgen van obesitas krijgen tot 7 jaar cel

met video‘Stop met gillen’. Dat stuurde een Britse vader tot twee keer toe in een berichtje naar zijn dochter Kaylea (16), terwijl het zwaar verwaarloosde meisje lag te sterven op haar kamer aan de gevolgen van ernstig overgewicht. Enkele uren later was ze dood. Haar ouders zijn in Engeland nu veroordeeld voor doodslag op verdenking van dood door schuld.

Het leven van het meisje uit het Welshe plaatsje Newtown was volgens de rechter een regelrechte nachtmerrie. Ze kreeg alleen fastfood te eten en werd daardoor zwaarder en zwaarder. Op haar 13e woog ze al 107 kilo. Na haar dood in oktober 2020 bleek dat zelfs 140 kilo te zijn. Met een lengte van 1,45 meter had ze daarmee een BMI van 70 (een gezond BMI voor volwassenen ligt tussen de 18,5 en 25), wat neerkomt op morbide obesitas.

,,Haar ouders gaven haar geen nieuwe rolstoel toen ze niet meer in de vorige kon’’, aldus de rechter. ,,Daardoor was ze gehandicapt. Kaylea kon op geen enkele manier ontsnappen aan de ellende waarin ze leefde. Toen ze stierf, lag ze in haar eigen vuil en werd ze lastiggevallen door vliegen en maden die zich aan haar voedden.’’

Flessen urine

Volgens de rechter kon ze op de vloer de volle flessen urine zien staan die uit haar blaaskatheter kwamen en niet werden geleegd. ,,Haar rolstoel stond buiten haar bereik, maar ze wist dat ze er toch niet meer in paste’’, aldus de rechter. ,,Ze zag de vuile lakens en de rommel in haar kamer en wist dat ze al lange tijd niet meer goed gewassen was. Ze had ook minder of zelfs geen gevoel meer in delen van haar huid, waarop zweren en korsten zaten.’’

Op haar geroep om hulp kwam geen antwoord. De twee berichten die haar vader haar nog stuurde, kwamen niet aan. Kaylea had haar telefoon toen al voor de laatste keer uitgezet. Ze stierf helemaal alleen.

Het onderzoek dat volgde, wees uit dat het meisje was bezweken aan verschillende ontstekingen en infecties als gevolg van ernstig overgewicht.

Haar vader Alun Titford kreeg van de rechtbank 7,5 jaar cel en haar moeder Sarah Lloyd-Jones 6 jaar.

Volledig scherm De 16-jarige Kaylea Titford uit Wales (rechts) werd zwaar verwaarloosd door haar ouders. © RV / Photo News/Dyfed-Powys Police