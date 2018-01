Britse politie arresteert voetbalfan die in bidon van keeper plaste

Turkije stelde VS op de hoogte van aanval op Koerden in grensregio

21 januari De VS waren op de hoogte van de inval en de bombardementen die Turkije dit weekend heeft uitgevoerd in Syrië. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis gezegd. Koerdische officials laten weten dat Rusland hen eerder al had gevraagd het gebied op te geven en aan het regime van Assad over te dragen.