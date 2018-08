Britse politie doorzoekt drie adressen na aanslag bij parlementsgebouw

VideoDe Britse politie heeft vanmiddag drie panden doorzocht in het onderzoek naar de aanslag bij het parlementsgebouw in Londen. Twee adressen liggen in Birmingham, de stad waaruit de 29-jarige verdachte gisteravond vertrok voordat hij vanochtend met een auto een afzetting ramde hij het regeringsgebouw.

Het andere pand ligt in Nottingham, meldt de politie. In die stad staat het voertuig geregistreerd dat bij de aanval werd gebruikt, schrijven lokale media.



Het is niet duidelijk of bij de doorzoekingen bewijsmateriaal is aangetroffen. Vooralsnog is de chauffeur van de zilveren Ford Fiesta de enige verdachte. De Britse staatsburger, die oorspronkelijk uit het buitenland zou komen, zit vast op verdenking van een terroristische daad. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek.



,,Aangezien sprake lijkt te zijn van opzet en gezien de methode en het feit dat dit een iconische locatie is, behandelen we dit als een terroristisch incident'', meldde de politie eerder vandaag.

Gewonden

Bij het incident vielen drie gewonden. Een van hen kon ter plaatse worden behandeld, de anderen moesten naar het ziekenhuis. Inmiddels zijn de man en de vrouw volgens lokale media ontslagen.



Premier Theresa May liet weten mee te leven met de slachtoffers. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken over het incident. ,,Weer een terreuraanslag in Londen. Deze beesten zijn gek'', twitterde de president, die opriep tot een harde aanpak van extremisten.

Vijf doden

Bij een aanslag bij het Britse parlement vielen vorig jaar nog vijf doden. De dader, de 52-jarige Khalid Masood, reed destijds met een wagen in op voetgangers op de Westminster Bridge, om vervolgens met een mes in te steken op agenten.



Het was de eerste van vijf terroristische aanvallen in het Verenigd Koninkrijk het afgelopen jaar. Sinds die aanslag is het parlement omgeven door veiligheidsbarrières van staal en beton. Op zo'n afzetting reed de verdachte vanochtend in.