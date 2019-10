Britse politie pakt bende achter enorme drugsmokkel vanuit Nederland op

De smokkelwaar was mogelijk miljarden waard. Volgens de Britse National Crime Agency gaat het waarschijnlijk om de grootste smokkelgroep die ooit in het land tegen de lamp is gelopen. De verdachten zijn bij het ochtendgloren gearresteerd in onder meer Londen, Manchester, Bolton en Leeds.



Ze zouden de Britse tak vormen van een bende die Nederlandse en Britse nepbedrijfjes gebruikte voor de smokkel van heroïne, cocaïne en cannabis. In april werden vier mannen en twee vrouwen opgepakt in Nederland, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de smokkel. Zij wachten op overlevering naar het Verenigd Koninkrijk.



In september vorig jaar waren drie smokkelladingen van de bende ontdekt. Het ging om in totaal 351 kilo cocaïne, 92 kilo heroïne, 250 kilo wiet en 1850 kilo hasj. De Britse autoriteiten denken dat de groep tussen februari 2017 en oktober 2018 vaker drugs naar Groot-Brittannië heeft gebracht.