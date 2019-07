Britse premier Boris Johnson wil 20.000 extra politieagenten inhuren

Volgens het Britse Instituut voor Fiscale Studies zullen de 20.000 extra agenten jaarlijks maar liefst 1,2 miljard euro kosten. “Het is mijn taak als premier om onze straten veiliger te maken”, zei Johnson vandaag in een verklaring. “Mensen willen meer agenten in hun buurt zien, die het publiek beschermen en de criminaliteit terugdringen.” Johnson had tijdens zijn kiescampagne al beloofd om het aantal politieagenten te verhogen. Het Verenigd Koninkrijk heeft last van een stijgend moordcijfer en toenemend aantal steekpartijen.

In maart zei May nog dat een grotere politiemacht niet zou helpen in de bestrijding van gewelddelicten met messen. Volgens de Londense politiecommissaris Cressida Dick is er echter wel een verband. Sinds 2010 is het aantal agenten in Engeland en Wales gedaald van 143.000 tot 122.000.