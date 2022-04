Britse premier Johnson en minister van Financiën Sunak krijgen boete voor overtreden coronaregels

video / update Oekraïne: Zeker 50 doden door Russische raketaan­val op station vol wachtende vluchtelin­gen

Het dodental door de raketaanval op een treinstation met een paar duizend vluchtelingen in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk, vrijdagmorgen, is opgelopen tot zeker 50, onder wie 5 kinderen. Dat meldt gouverneur Pavlo Kirilenko van de regio Donetsk op sociale media. Volgens hem raakten minstens 87 mensen gewond en verkeren velen in kritieke toestand.

8 april