Britse premier May blijft overeind bij lokale verkiezingen

Labour, geleid door Jeremy Corbyn, wilde haar positie na een stevige campagne verder verzwakken. Maar de lokroep van de socialisten miste de aantrekkingskracht op de kiezer. Corbyn richtte zich op de golven van het succes van de landelijke verkiezingen van vorig jaar op traditionele conservatieve bolwerken in Londen als Westminster en Kensington, waar de brand in de Grenfell Tower veel kritiek losmaakte op de Tories. Winst in deze deelgemeenten zou de druk op May onhoudbaar maken. De gehoopte machtsovername bleef uit. May kon opgelucht ademhalen.

Weg bij UKIP

De ineenstorting van UKIP, de drijvende kracht achter het brexit-referendum, hielp haar partij buiten de hoofdstad. De ‘kippers’ keerden terug naar de Conservatieven, tot grote ergernis van voorzitter Paul Oakley. Hij vergeleek de staat van UKIP, dat vrijwel geen zetel overhield, met de ‘pest’. Problemen met antisemitisme binnen Labour legden ook gewicht in de schaal. May won in gebieden met een flinke joodse bevolking, zoals Barnet en Kersal.



Meer dan een bloedneus liep Labour niet op. De partij boekte op veel plekken terreinwinst bij de verkiezingen, die alleen in Engeland plaatsvonden. Maar een revolutie bleef uit. May had meer reden tot optimisme. Haar minderheidskabinet kreeg het voordeel van de twijfel.