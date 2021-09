Britse regering verschaft meer dan 10.000 tijdelijke werkvisa wegens personeelstekort

Hongerende klimaatac­ti­vis­ten stellen Duitse kanseliers­kan­di­da­ten ultimatum: debat of onze dood

23 september Een hongerstaking van Duitse klimaatactivisten in Berlijn gaat op de 25ste dag een beslissende fase in. Als de drie kandidaten voor de opvolging van bondskanselier Angela Merkel vanmiddag niet met hen in debat gaan, beginnen ze ook een dorststaking.