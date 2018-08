Britse regering wil energiedrankjes in de ban doen bij kinderen

De consumptie van veel energiedrank wordt, behalve met obesitas en tandbederf, in verband gebracht met hyperactiviteit, slaapproblemen, hoofdpijn en maagproblemen, verklaarde de Britse premier Theresa May in een toelichting. ,,Het is belangrijk dat we al het mogelijke doen om kinderen de best mogelijke start van hun leven te bezorgen'', zei May. Ze kondigde vanochtend een publieke consultatie aan over haar plannen om de verkoop van energiedrankjes aan kinderen en jongvolwassenen aan banden te leggen via nieuwe wetgeving.