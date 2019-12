Britse ‘serietrouwer’ blaast negende huwelijk op laatste moment af: ‘Ik voelde geen liefde’

Een 71-jarige Brit die in zijn vaderland bekendstaat als de man die het vaakst trouwde, heeft op het allerlaatste moment zijn aanstaande huwelijk afgeblazen met de Amerikaanse verpleegkundige in opleiding Rose Hans (30). Volgens ‘serietrouwer’ annex Lord of the wedding rings Ron Sheppard zat de liefde voor de vrouw, die hij een jaar kende maar nog niet had ontmoet, toch niet diep genoeg.

Sheppard en Hans kondigden vorige maand met veel bombarie aan te gaan trouwen. De extreem trouwlustige Brit deed haar met succes een aanzoek, maar bleef kennelijk twijfelen aan haar oprechtheid en zijn gevoelens voor de vrouw die de afgelopen maanden in de Afrikaanse republiek Ghana een cursus in een ziekenhuis volgde.



,,Het voelde bij nader inzien toch niet goed. Ik voelde me door haar onder druk gezet. Ze wilde te graag. Vervolgens heb ik het per e-mail uitgemaakt. Ze reageerde dat ze me zou bellen, maar ik heb nooit meer iets van haar gehoord”, vertelde Sheppard aan de Britse tabloid Daily Mirror.



In 2017 ging het ook al mis met zijn toen aanstaande, negende huwelijk. De trouwerij met de Filipijnse Cristel Lalec (28) was al tot in de puntjes geregeld, maar de vrouw pakte plotseling haar biezen met een andere man. ,,Mijn verloofde keek me nog eens diep in de ogen en kondigde tot mijn grote verbijstering haar vertrek aan. Ik wist dat het een afscheid voor altijd zou zijn toen ze meldde terug te vliegen naar de Filipijnen’’, aldus een verdrietige Sheppard destijds.

Parkinson

De twee hadden al sinds 2015 verkering, maar Lalec hoorde in 2017 van de vreemdelingenpolitie in Engeland dat ze illegaal in het land was. Ze moest zo snel mogelijk terug naar de Filipijnen. Volgens Parkinsonpatiënt Ron Sheppard was zijn aanstaande vrouw daar behoorlijk van slag van. Maar hij had niet verwacht dat ze al zo snel weg zou gaan. ,,Toen ik in haar appartement ging kijken, was dat al helemaal leeg.’’

De man, die vanwege zijn geloofsovertuiging seks had uitgesteld tot na de bruiloft, was nog lang woest op de vrouw omdat hij had ontdekt dat de bijna-bruid ook nog verkering met iemand anders had. ,,Ik deed werkelijk alles voor die vrouw en toen liep ze toch nog weg. Vreemd, want ze zei altijd dat de liefde echt was en dat ze niet om andere redenen bij me bleef.”

Sheppard, een gepensioneerde entertainmentmanager, is in zijn land al jaren een fenomeen. Een producent zou dolgraag een Hollywoodfilm over zijn markante levensverhaal en acht mislukte huwelijken willen maken. Nu zijn negende gang naar het altaar niet doorgaat, is de man voorlopig helemaal klaar met trouwen. Hij overweegt een boek te schrijven over zijn huwelijksgeschiedenis. ,,Als er een ervaringsdeskundige is, dan ben ik het wel.”