Britse supermarkten verhullen lege schappen met foto's

UPDATE/video FBI: Gevonden menselijke resten zijn van verdwenen verloofde Gabby Petito

22 oktober De deze week in een groot natuurpark in Florida gevonden menselijke resten zijn van Brian Laundrie, de 23-jarige verloofde van de in september dood gevonden Gabby Petito (22). Dat heeft de FBI donderdagavond bekendgemaakt. Petito werd op 19 september na een zoekactie van bijna een maand gewurgd teruggevonden. De vermissing van Petito was groot nieuws in de VS en elders.