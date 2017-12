Paus in kersttoespraak: 'Maria en Jozef zijn net als de vluchtelingen van nu'

8:52 In zijn kersttoespraak in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad heeft paus Franciscus gisteravond de ongeveer 1,2 miljard katholieken opgeroepen om niet blind te zijn voor de vluchtelingencrisis.