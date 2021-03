Britse vrouw ziet record jackpot aan haar neus voorbijgaan door lege bankrekening

Een jonge vrouw uit de Britse stad Hertfordshire dacht heel even dat ze de record jackpot van 210 miljoen euro had gewonnen na de trekking van EuroMillions eind vorige maand. De cijfers waarmee ze al weken speelde, bleken op vrijdag 26 februari de winnende combinatie. De euforie moest echter snel plaatsmaken voor teleurstelling toen bleek dat er iets was misgegaan bij de betaling waardoor ze net die trekking niet had meegespeeld. De Britse Nationale Loterij wenst het meisje nu ‘veel geluk bij toekomstige trekkingen'.

Al vijf weken op rij waagde de 19-jarige Rachel Kennedy haar kans in het trekkingsspel EuroMillions, steeds met dezelfde zeven cijfers. Na enkele weken zonder winnaar in de hoogste rang, viel de jackpot op vrijdag 26 februari. De winnende cijfers, 6, 12, 22, 29, 33 en de sterren 6 en 11, kwamen overeen met de cijfers van de jonge Britse. In de app van de Britse Nationale Loterij kreeg Rachel dan ook de boodschap ‘winnende combinatie’ te lezen. Euforisch riep ze haar moeder en vriend de kamer in, met de mededeling dat ze de grote prijs had gewonnen. Pas toen ze de Nationale Loterij opbelde, werd duidelijk dat er iets was misgegaan en ze naast de jackpot had gegrepen.

Om zeker geen trekking te missen, had de studente immers een doorlopende betaalopdracht aangemaakt in de app, maar ze bleek niet genoeg geld op haar rekening te hebben voor haar deelname op 26 februari. Omdat ze naar eigen zeggen zo druk bezig was met haar universiteitsstudies, had Rachel helemaal niet gemerkt dat haar deelname niet was gelukt.

Haar vriend Liam deelde zijn frustratie Twitter, waarna het verhaal werd opgepikt in de Britse media. Rachel vertelt dat ze in de wolken en ‘extatisch’ was toen ze dacht dat ze had gewonnen, al voegt ze eraan toe dat haar vriend meer teleurgesteld was dan zijzelf toen bleek dat dat niet het geval was. ,,Zij bleef er nogal rustig onder, maar ik had het geld in gedachten al uitgegeven", zegt Liam daarover.

105 miljoen

Voor Rachel en Liam is het waarschijnlijk een magere troost, maar ze grepen uiteindelijk niet naast 210 miljoen euro, ze zouden ‘maar’ 105 miljoen euro hebben gewonnen. Een Zwitser vulde, wel succesvol, dezelfde cijfers in en bleek de enige winnaar in rang een. Dat betekent dat, mocht Rachel toch deelgenomen hebben, ze de pot van 210 miljoen euro hadden moeten delen.

Intussen heeft ook de Britse Nationale Loterij gereageerd op het verhaal. ,,We wensen haar veel geluk bij de toekomstige trekkingen en hopen dat ze in de toekomst tijdig een lot koopt", aldus de woordvoerder.

