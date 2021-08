Britt (20) uit Nijmegen maakt bosbranden van dichtbij mee in Marmaris: ‘De mooie natuur is er niet meer’

Net op het moment dat Hendriks haar mobiele telefoon oppakt, merkt ze dat het vuur weer oplaait op de berg aan de linkerkant van het huis waar ze samen met haar vriend woont. Buren lopen de straat op om te kijken.



,,De brand is hier nog steeds niet onder controle”, vertelt Hendriks ondertussen. ,,Gisteren (zaterdag, LB) was ik op het water en dan kun je heel duidelijk zien dat wanneer de ene brand geblust wordt, dat het dan aan de andere kant weer begint te branden. Dat komt doordat het heel warm is en er veel wind staat. Helemaal achter de berg, waar veel kleinere dorpen en badplaatsen zitten, is het echt wel heftig nu.”



Ze stuurt een foto waarop te zien is hoe de lucht een avond eerder oranje kleurde en vlammen boven de boomtoppen uitkwamen. Verschillende mensen zijn inmiddels geëvacueerd in Marmaris, zegt Hendriks. Ze vindt het wonderbaarlijk dat in heel Turkije in de voorbije dagen, voor zover bekend, niet meer dan zes mensen om het leven zijn gekomen.



,,Maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat al is gebeurd”, zegt Hendriks, die bijvoorbeeld weet dat huizen verderop volledig zijn weggevaagd. ,,Hier was een jongen van 25 jaar met zijn scooter onderweg naar de brandweer om water te brengen. Hij is helaas ook overleden.”