Britten keuren coronapil goed die ernstige klachten voorkomt

Het middel heet molnupiravir. De Europese toezichthouder, het EMA in Amsterdam, kijkt mee met de onderzoeken en komt binnenkort mogelijk met een oordeel. Als die waakhond positief is, zou het in Nederland gebruikt kunnen worden.

De goedkeuring is gebaseerd op positieve resultaten van een klinische studie, waarin molnupiravir tweemaal daags werd gegeven aan niet-gevaccineerde volwassen patiënten met milde tot matige COVID-19. De pil, die vernoemd is naar de hamer van de mythische figuur Thor (Mjöllnir), remt het virus. Daardoor is de kans dat je na een positieve test in het ziekenhuis belandt of aan de ziekte overlijdt aanzienlijk kleiner: maar liefst vijftig procent. Er zijn nog geen bijwerkingen van het middel ontdekt.