Britten ontdekken weer nieuwe mutatie van coronavirus: ‘Zeer zorgwekkend’

UpdateDe Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, meldt dat er in het Verenigd Koninkrijk twee besmettingen met weer een nieuwe variant van het coronavirus zijn vastgesteld. Het gaat om mensen die onlangs naar Zuid-Afrika reisden en bij terugkomst in het VK besmet bleken. Ook deze nieuwe variant blijkt besmettelijker dan het originele virus.

Vorige week werd al bekend dat - net als in het VK - ook in Zuid-Afrika een variant van het coronavirus rondwaarde. De twee nieuwe gevallen in het VK zouden weer een andere variant behelzen. ,,We hebben hier in het Verenigd Koninkrijk opnieuw twee gevallen ontdekt van een nieuwe variant’', sprak Hancock vanmiddag. ,,Deze nieuwe variant is zeer zorgwekkend, omdat hij nog verder gemuteerd lijkt dan de eerste variant die in ons land ontdekt is en nog sneller overdraagbaar.’’

Volgens Hancock is Zuid-Afrika erg behulpzaam geweest met het delen van informatie over de samenstelling van de coronavirusvarianten in dat land en konden de nieuwe gevallen daardoor snel gedetecteerd worden. Susan Hopkins van de overheidsinstantie Public Health meldt ook dat de nieuwe variant ‘erg anders is dan die in Zuid-Afrika rondgaat’ en ‘erg besmettelijk'. Ze stelt dat niets erop wijst dat de nu al ontwikkelde vaccins niet zouden helpen tegen de nieuwe varianten. ,,Er is juist sterk bewijs dat ze wel zullen werken.’’

Hancock meldt dat de twee besmette mensen in quarantaine zijn geplaatst. Dat geldt ook voor de personen met wie zij in contact zijn geweest. De Britse minister stelde dat er onmiddellijk beperkingen zullen worden opgelegd aan verkeer vanuit Zuid-Afrika. Iedereen die in de afgelopen twee weken dat land heeft bezocht moet ook in quarantaine gaan.

Variant

De Britten ontdekten vorige week voor het eerst een nieuwe variant van het virus in het koninkrijk. De variant zou tot 70 procent besmettelijker zijn dan het ‘normale’ coronavirus. Het nieuws veroorzaakte een kettingreactie aan acties door verschillende landen. In navolging van Nederland sloten veel landen hun grenzen voor passagiersverkeer uit het Verenigd Koninkrijk. De besmettelijke variant bleek inmiddels ook elders al te zijn opgedoken. Gisteren gingen de meeste grenzen weer min of meer open, een negatieve coronatest is wel nodig om verder te reizen.

Zojuist werd bekend dat in Israël de variant van het coronavirus die in het VK rondgaat is aangetroffen. Dat meldde een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid volgens persbureau Reuters.

Groot-Brittannië verder op slot

Hancock maakte tijdens zijn persconferentie vanmiddag ook bekend dat vanaf tweede kerstdag meer delen van Groot-Brittannië op slot gaan in de strijd tegen het coronavirus en zijn varianten. De maatregelen worden vooral opgeschroefd in delen van Engeland waar tot nu toe lichtere beperkingen golden. Tot voor kort kwam de mutatie vooral voor in de hoofdstad Londen en aangrenzende streken.

Het aantal coronabesmettingen in het VK is ook vandaag weer verder opgelopen. Er werden over de afgelopen 24 uur 39.237 nieuwe besmettingen gemeld en 744 coronadoden. Een dag eerder was er nog sprake van een nieuw dagrecord met 36.804 nieuwe besmettingen en 691 doden. Die getallen waren ook alweer hoger dan de dagen ervoor.

