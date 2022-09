Britten rouwen vooral met goedkope bloemen, amper profijt voor Nederlandse exportbedrijven

De export van Nederlandse bloemen naar het Verenigd Koninkrijk is na het overlijden van koningin Elizabeth amper gestegen. Volgens Nederlandse exporteurs halen de Britten hun rouwbloemen deze keer massaal uit de supermarkt, in plaats van bij de duurdere bloemist.

Bloemengroothandel Van Duyvenvoorde in Honselersdijk doet vooral zaken met het Verenigd Koninkrijk. Maar de Britse bedrijven die bloemen bestellen bij Van Duyvenvoorde plaatsen amper meer orders dan voor de dood van de Queen. ,,Alleen uit Schotland is er wat extra vraag naar witte bloemen voor het samenstellen van rouwboeketten, voor de rest zien we geen piek in de verkoop’’, zegt Ellen Knoester van de groothandel uit het Westland.

De bedrijven die klant zijn bij Van Duyvenvoorde geven volgens haar aan dat veel Britten deze keer hun bosje bloemen in de supermarkt kopen, in plaats van bij een bloemist. ,,Ze willen graag hun koningin eren met bloemen, maar door de inflatie kost een mooi boeket al gauw 40 tot 50 pond (45 tot 57 euro). Dat is voor veel mensen te duur, vandaar dat ze liever in de supermarkt een bosje van 3 pond meenemen om bij Buckingham Palace of een andere koninklijke residentie neer te leggen.’’

Geen piek op de veiling

Bij de bloemenveiling in Aalsmeer (Royal FloraHolland) bevestigen ze het verhaal van Knoester. ,,Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland onze belangrijkste exportmarkt, dus er gaan heel wat bloemen die kant op. Maar uit onze data van de afgelopen acht dagen zien we geen piek in de vraag. Met uitzondering van witte rozen, die worden sinds het overlijden van Elizabeth iets meer verkocht’’, stelt woordvoerder Michel van Schie. Ook hij geeft aan dat de Britten op hun uitgavenpatroon letten door de afnemende koopkracht. ,,We horen terug dat er zeker bloemen voor de koningin worden gekocht, maar dat mensen dan het boeket dat ze normaal gesproken voor thuis kopen, overslaan.’’

Britten kopen vooral witte bloemen.

Toch zijn er wel degelijk Nederlandse bedrijven die profiteren van de gestegen vraag naar (rouw)bloemen. Holland Indoor Plants uit Uithoorn heeft een Britse groothandel als klant die bloemen levert aan een grote supermarktketen. ,,Onze omzet is de afgelopen week met gemiddeld 30 procent gestegen door extra vraag naar witte anjers, lelies, rozen en gerbera's. Mensen kopen overal in het VK bloemen in de supermarkt en reizen vervolgens naar Londen om hun aandenken achter te laten bij het paleis’’, aldus Ben Lamboo, commercieel directeur van Holland Indoor Plants.

Dood van Diana

Toch is de situatie volgens Lamboo niet te vergelijken met wat er 25 jaar geleden na de dood van prinses Diana gebeurde. ,,Toen explodeerde de vraag. Je mag het misschien niet zeggen, maar voor Diana zijn er volgens mij veel meer bloemen neergelegd dan voor de koningin. Nu draaien we ook flink meer omzet, maar dat komt vooral doordat bloemen momenteel duur zijn. Het aantal stelen, om het in vaktermen te zeggen, is niet met 30 procent gestegen.’’

Nederlandse bloemenbedrijven zijn trouwens geen hofleverancier voor de begrafenis van de Britse vorstin. Dat is Turkije. Het land levert meer dan 500.000 bloemen voor de uitvaart van komende maandag.

