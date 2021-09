Britten urenlang in de rij voor lege benzinepompen: ‘Stop met hamsteren’

Verkiezingen Duitsland LIVE | Problemen in stemloka­len Berlijn, opkomstper­cen­ta­ge lager dan vier jaar geleden

17:25 In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen die het einde inluiden van de regeringsperiode van bondskanselier Angela Merkel. Zo’n 60,4 miljoen kiezers moeten beslissen welke partij het voor het zeggen krijgt in het EU-land met de grootste bevolking en de grootste economie. Aan het begin van de middag hadden minder kiezers hun stem uitgebracht dan bij de Bondsdagverkiezingen van vier jaar geleden. Er komen steeds meer meldingen dat stemformulieren ontbreken in verschillende stembureaus in Berlijn. Volg het laatste nieuws via ons liveblog.