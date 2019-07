Britten vragen Nederland deel te nemen aan missie in Perzische Golf

Nabestaan­den over teruggevon­den Franse duikboot: ‘Ze lagen zo dichtbij ons’

21:16 In de Middellandse Zee is op grote diepte een onderzeeër teruggevonden die sinds 1968 spoorloos was. Nooit kwam er duidelijkheid over het lot van de 52 bemanningsleden. Tot nu. Opgeluchte nabestaanden vertellen hun verhaal.