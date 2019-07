Britten vrezen dat 'boze’ Boris Johnson luie huiskat Larry de deur uitzet

David Cameron zou daar vreselijk van hebben gebaald en Larry in de wandelgangen ‘een grote tegenvaller’ hebben genoemd. Volgens intimi vond de toenmalige premier de kater ‘best lief’, maar ergerde hij zich aan de haren op zijn kostuums en de lucht van kattenvoer. Ander minpuntje van Larry: zijn zenuwachtige gedrag als er mannen in de buurt waren. Cameron liet wel eens doorschemeren dat de kat in het verleden, voordat hij naar Downing Street 10 kwam, was mishandeld. ,,Grappig genoeg kon Larry gelijk goed opschieten met Barack Obama. Nadat de president hem had geaaid, waren ze de beste vrienden”, aldus Cameron.



Theresa May heeft nooit veel over Larry gezegd. Wel is bekend dat kort na haar aantreden in 2016 nog een kater in op nummer 10 kwam wonen: Palmerston. Maar Larry en Palmerston konden niet echt door één deur. Nadat Larry tijdens een gevecht met zijn veel jongere rivaal gewond (diagnose: diepe krassen en een gescheurd oor) was geraakt, werden zelfs Kamervragen gesteld over wie de torenhoge dierenartsrekening moest betalen. Uiteindelijk draaiden medewerkers van Downing Street 10 mokkend op voor de kosten.



Volgens Britse media, zo wordt althans gesteld op basis van vage bronnen, zal publiekslieveling Larry na de komst van Boris Johnson nog wel een tijdje in Downing Street 10 mogen blijven. ,,Maar het blijft afwachten hoe Larry en Johnson, toch een mannetje, op elkaar zullen reageren”, stelt Daily Mail met een knipoog. Hoe dan ook heeft Larry titels die hem niet kunnen worden afgenomen: chef muizenvanger, gasten begroeter, inspecteur van beveiligingsinstallaties en tester van antiek meubilair op slaap- en relaxmogelijkheden.



Of dat zijn verblijf onder het regime Johnson garandeert? De nieuwe premier heeft er nog niets over gezegd. David Cameron ooit wel. ,,Larry is personeel en geen persoonlijke bezit van iemand. Dus wie er ook in het zadel komt, hij mag tot zijn laatste snik blijven.”